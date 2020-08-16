Свидетельница гибели Виктора Цоя раскрыла новые подробности трагедии
Женщина проживала неподалеку от места «смертельного» ДТП и видела, как культовый рок-музыкант врезался в автобус.
Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин /Фотохроника ТАСС/
Виктор Цой погиб в ДТП под Ригой 30 лет назад, однако новые детали автокатастрофы появляются до сих пор. Подробности трагедии телеканалу НТВ рассказала свидетельница.
Женщина по имени Парсла проживала в ста метрах от места происшествия. В день трагедии она находилась дома и лично видела, как все произошло.
По ее словам, музыкант ехал на огромном скорости, вылетел на встречную полосу и на полном ходу врезался в автобус. Удар был настолько сильный, что двигатель «Москвича» вылетел к деревьям.
«Там уже ничем нельзя было помочь», — заявила Парсла.
Женщина вызвала милицию и скорую помощь, помогла извлечь тело из искореженного автомобиля, дала показания по факту произошедшего, а затем вернулась домой.
Спустя некоторое время она узнала, что, что в крови Виктора Цоя якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Однако потом эту информацию из документов убрали.
Виктор Робертович Цой — лидер культовой группы «Кино». Погиб 15 августа 1990 года на 35 километре трассы Талси — Слока в Латвии. В 2002 году на месте трагедии установили памятник, куда ежегодно съезжаются тысячи поклонников, чтобы почтить память музыканта.
Ранее 5-tv публиковал видео поминального концерта, который фанаты Цоя организовали на его могиле.
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