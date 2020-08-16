Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Подмосковье. Один человек погиб

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Карина Бернтгольц
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На 16-м километре автодороги М-17 произошло столкновение «Лады Ларгус» и машины дорожных служб.

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Подмосковье. Один человек погиб

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Titov

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии в Подмосковье. Среди травмированных два ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Как пишет агентство, ДТП произошло на 16-м километре автодороги М-17. На трассе «Лада Ларгус» столкнулась с машиной дорожных служб.

5-tv.ru

Обстоятельства и причины случившегося уточняются. Предположительно, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.

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