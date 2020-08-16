Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Подмосковье. Один человек погиб

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии в Подмосковье. Среди травмированных два ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Как пишет агентство, ДТП произошло на 16-м километре автодороги М-17. На трассе «Лада Ларгус» столкнулась с машиной дорожных служб.

5-tv.ru

Обстоятельства и причины случившегося уточняются. Предположительно, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.