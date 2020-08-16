Невеста прогнала мать со свадьбы после оскорбительных «поздравлений»

Свадьба — самый счаливай день в жизни любой девушки. Но у одной из невест все едва не закончилось полным фиаско из-за безобразного поведения собственной матери, пишет издание Daily Star.

У невесты изначально были сомнения в целесообразности приглашения матери, с которой у нее были напряженные отношения. Однако свадьба ее сестры прошла хорошо, и девушка решила дать матери шанс. Как оказалось, стоило заранее проверить поздравительную речь, как сделала ее сестра.

Во время тоста в честь молодых мать новобрачной быстро перешла от поздравлений к оскорблениям. В ход пошли сожаления об убогой квартире, маленькой зарплате, сомнительной внешности и проблемах со здоровьем у невесты, — все это придется «терпеть» жениху. Затем мать со смехом рассказала унизительный случай из детства своей дочери и назвала ее «испорченным товаром». На этом все и закончилось — невеста велела друзьям выставить мать прочь.

Позже она поделилась своей историей на сайте Reddit. Она была расстроена случившимся, а также тем, что семья ее не поддержала.

«Они сказали: „Ты знаешь, какая она“, стоило подготовиться, — написала девушка. — А мама сказала, что я ее унизила».

К счастью, от пользователей сети девушка получила столь необходимую ей поддержку. Они напомнили, что никто не имеет права оскорблять других. Также ей указали, что это матери нужно быть готовой, что не все будут рады дурным шуткам в свой адрес.

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