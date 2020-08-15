Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Первым фото этого радостного события она поделились с подписчиками в Instagram.

«Ура! Любовь спасет мир!» — написала счастливая новобрачная.

На снимке она надевает кольцо на палец своему избраннику — Сергею Харченко. Под фото сразу появились поздравительные комментарии от друзей Светланы — Алики Смеховой, Елены Летучей, Анны Седаковой, Виктории Дайнеко, Юлии Снегирь и других знаменитостей.

Видео с молодоженами опубликовала и подруга Бондарчук, Надежда Оболенцева. На нем видно, что для лучшего дня невеста выбрала длинное белое платье в пол, элегантно подчеркивающее ее точеную фигуру.

«Красивые какие! Поздравляю!»

«Любовь побеждает все! Безумно рад за вас»

«Счастья!» — писали подписчики Бондарчук.

Брак с Сергеем Харченко — второй в жизни Светланы. До этого она прожила 20 лет с режиссером Сергеем Бондарчуком. Однако этот союз исчерпал себя в 2016 году. Ее бывший муж, в отличие от Светланы, решил справить свою новую свадьбу довольно закрыто. Как писал ранее 5-tv.ru, на торжество были приглашены только избранные гости, оно проходило в Петербурге в Юсуповском дворце.