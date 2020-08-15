«Любовь спасет мир»: Светлана Бондарчук вышла замуж — видео
Невеста была в элегантном платье в пол, подчеркивающем фигуру.
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Фото, видео: Instagram @a030aa
Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Первым фото этого радостного события она поделились с подписчиками в Instagram.
«Ура! Любовь спасет мир!» — написала счастливая новобрачная.
На снимке она надевает кольцо на палец своему избраннику — Сергею Харченко. Под фото сразу появились поздравительные комментарии от друзей Светланы — Алики Смеховой, Елены Летучей, Анны Седаковой, Виктории Дайнеко, Юлии Снегирь и других знаменитостей.
Видео с молодоженами опубликовала и подруга Бондарчук, Надежда Оболенцева. На нем видно, что для лучшего дня невеста выбрала длинное белое платье в пол, элегантно подчеркивающее ее точеную фигуру.
«Красивые какие! Поздравляю!»
«Любовь побеждает все! Безумно рад за вас»
«Счастья!» — писали подписчики Бондарчук.
Брак с Сергеем Харченко — второй в жизни Светланы. До этого она прожила 20 лет с режиссером Сергеем Бондарчуком. Однако этот союз исчерпал себя в 2016 году. Ее бывший муж, в отличие от Светланы, решил справить свою новую свадьбу довольно закрыто. Как писал ранее 5-tv.ru, на торжество были приглашены только избранные гости, оно проходило в Петербурге в Юсуповском дворце.
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