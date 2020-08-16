США могут заключить новое ядерное соглашение сначала с РФ

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Софья Зуева
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Подписание нового договора по стратегическим наступательным вооружениям с Россией Вашингтон планирует использовать как инструмент для давления на Пекин.

США могут заключить новое ядерное соглашение сначала с РФ

США могут заключить новое ядерное соглашение сначала с Россией, хотя считают Китай «угрозой», которую необходимо устранить. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, слова которого передает Интерфакс.

По мнению Биллингсли, ядерное соглашение с Россией можно использовать как инструмент давления на Пекин. Политик готов проявить гибкость в диалоге, и сначала прийти к общему решению с РФ, а затем с Китаем.

«Можно вести двусторонние переговоры, как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем, до тех пор, пока эти переговоры в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки», — заявил он.

Американские дипломаты могут заключить с Россией договор по сокращению стратегических наступательных вооружений уже в ближайшие дни. С 16 по 18 августа в Вене делегации двух стран встретятся для обсуждения важных вопросов.

«Мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай», — подытожил спецпредставитель США.

Ранее 5-tv сообщал, что Белый дом продлит ядерное соглашение только при нескольких условиях.

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