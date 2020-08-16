Экс-вокалистка группы Serebrо Ольга Серябкина выпустила ретро-сингл

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Андрей Чапыгин
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Композиция «Не стыдно» записана в стиле 80-х годов.

Экс-вокалистка группы Serebrо Ольга Серябкина выпустила ретро-сингл

Фото: Instagram @seryabkina

Ольга Серябкина, певица, бывшая участница группы Serebro, выпустила новый сингл «Не стыдно», записанный в духе композиций 80-х годов.

Песня была представлена на всех цифровых площадках. В описании акцентируется внимание на сочетании яркой и живой музыки и «неповторимой» лирики Серябкиной.

«„Не стыдно» — аудиальный баланс между актуальной эстетикой 80-х и качественным стильным свежим саундом. Дерзкая подача лаконично сочетается с внутренней сексуальностью и винтажными ритмами, через которые считывается почерк певицы. Атмосферная аранжировка придает треку уникальное звучание. А неповторимая лирика Ольги Серябкиной делает ее музыку еще более глубокой» — говорится в описании.

Поклонникам пришлась по душе новая песня. В комментариях они предвидят большую популярность у сингла, а также уверены, что к нему нужен соответствующий клип.

«Под это нужен динамичный видеоряд. Музыка — огонь! Хочу длинную версию с проигрышем после припева — под него просто колбасит»

«Если эта песня станет хитом, то я войду в историю, как человек предвидевший это!»

«Очень круто, особенно слова», — пишут поклонники.

Ольга Серябкина получила наибольшую известность в качестве участницы группы Serebro. После ухода из коллектива она выступала под псевдонимом MOLLY, но отказалась от него с пользу настоящего имени. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продюсер Serebro Максим Фадеев рассказал о будущем группы.

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