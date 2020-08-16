Заслуженный пилот РФ предсказал резкий скачок цен на авиабилеты

Российские авиакомпании переживают нелегкие времена — границы с большинством стран все еще закрыты, восстановить уровень перевозок даже по России нелегко. Однако совсем скоро они могут столкнуться с еще большей проблемой падения спроса на их услуги, потому что сильно подорожают сами билеты на самолет. В этом убежден заслуженный пилот России Юрий Сытник, пишет URA.RU.

Причиной этому стало повышение цен на авиационный керосин. С 11 августа цены на него выросли в среднем на треть. Больше всего «повезло» Екатеринбургу, где в «Кольцово» керосин подорожал сразу на 62,1%, а меньше всего стоимость увеличилась в Северной столице. Для «Пулково» прирост составил только 18%.

На практике это означает, что возрастают затраты на обслуживание каждого рейса, а «отбить» их получится только за счет пассажиров. Юрий Сытник сетует на то, что правительство позволило такую ситуацию, а не помогает облегчить положение переживших период самоизоляции компаний.

«Цены на билеты вырастут на 35-40%», — предупреждает он.

Представители российской «Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) уже подали обращение в Министерство по транспорту РФ. Они попросили проверить обоснованность повышения цен на авиакеросин. Ранее в ФАС заявляли, что виноваты в этом явлении сами воздушные перевозчики. Якобы они не желают приобретать авиакеросин на бирже.

Помимо роста цен для пассажиров увеличатся и расходы авиакомпаний. Так, теперь техническое обслуживание импортных самолетов будет стоить куда больше. В итоге Сытник ожидает полный упадок отрасли — из-за высоких цен на перелеты россияне вернутся к путешествиям по суше и вспомнят про поезда, автобусы, личный автотранспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне бронируют авиабилеты на Новый год, несмотря на закрытые границы.