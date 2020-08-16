В Москве скончался основатель «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко

|
Анастасия Шадская
117

Народному артисту РСФСР, актеру, режиссеру, сценаристу и депутату было 78 лет.

В Москве скончался основатель «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Из российской столицы пришли печальные новости — умер советский и российский актер театра и кино Николай Губенко.

Николай Губенко родился в катакомбах Одессы во время немецких бомбардировок в первые месяцы Великой Отечественной войны. Его родители погибли героями, он воспитывался в детском доме, где начал играть в театральном кружке и заинтересовался актерским мастерством.

Долгие годы он был артистом и главным режиссером московского «Театра на Таганке». После возвращения туда режиссера Юрия Любимова вместе с частью труппы покинул театр и основал в 1992 году театр «Содружество актеров Таганки». Он был его бессменным художественным руководителем.

Актер прославился ролями в фильмах «Они сражались за родину» и «Дворянское гнездо», но сам все больше интересовался политикой. На излете Советского Союза стал последним министром культуры в стране. В современной России многократно входил в число депутатов Госдумы и Московской городской думы. В конце прошлого года вновь был переизбран на пост вице-спикера последней.

Поклонники его творчества с грустью встретили новость о смерти Губенко.

«Светлая память! Великий артист!»;

«Жаль. Хороший человек и актер. Из старой Таганки уже никого не осталось. Уходят последние шестидесятники», — написали они в комментариях к записи в Twitter.

Ранее 5-tv.ru писал о неожиданной смерти актера Сергея Куницкого.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
В Минске перекрыли центр для акции в поддержку Лукашенко
15:09
Следователи задержали отчима, переломавшего кости детям загулявшей жены
14:48
«Стою перед вами на коленях»: Лукашенко обратился к собравшимся на митинге
14:33
В Москве скончался основатель «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко
14:16
«Полет Винни-Пуха»: В Крыму высмеяли запуск украинского флага на воздушных шарах
14:00
Видео с места падения стены в ТРЦ «МЕГА Дыбенко» в Петербурге

Сейчас читают

«Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок