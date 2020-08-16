В Москве скончался основатель «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко

Из российской столицы пришли печальные новости — умер советский и российский актер театра и кино Николай Губенко.

Николай Губенко родился в катакомбах Одессы во время немецких бомбардировок в первые месяцы Великой Отечественной войны. Его родители погибли героями, он воспитывался в детском доме, где начал играть в театральном кружке и заинтересовался актерским мастерством.

Долгие годы он был артистом и главным режиссером московского «Театра на Таганке». После возвращения туда режиссера Юрия Любимова вместе с частью труппы покинул театр и основал в 1992 году театр «Содружество актеров Таганки». Он был его бессменным художественным руководителем.

Актер прославился ролями в фильмах «Они сражались за родину» и «Дворянское гнездо», но сам все больше интересовался политикой. На излете Советского Союза стал последним министром культуры в стране. В современной России многократно входил в число депутатов Госдумы и Московской городской думы. В конце прошлого года вновь был переизбран на пост вице-спикера последней.

Поклонники его творчества с грустью встретили новость о смерти Губенко.

«Светлая память! Великий артист!»;

«Жаль. Хороший человек и актер. Из старой Таганки уже никого не осталось. Уходят последние шестидесятники», — написали они в комментариях к записи в Twitter.

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