Экономист оценил идею пополнения банковских карт в магазинах

|
Андрей Чапыгин
13

По словам специалиста НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, нововведение как минимум поможет избежать махинаций с наличностью.

Экономист оценил идею пополнения банковских карт в магазинах

Фото: ТАСС / Ismo Pekkarinen

Россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов, пилотный проект уже готовит «Промсвязьбанк». Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RT прокомментировал инициативу.

По его словам, возможность пополнять карты на кассах поможет избежать афер и мошенничества.

«Если деньги будут проходить через карту, они всегда будут прозрачны. Если оплата происходит через наличные, то есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Это уже мошеннические операции, они очень редки, но, к сожалению, бывают», — пояснил эксперт.

Также он отметил, что это общемировой тренд, который введен уже во многих странах. Но для его реализации магазинам придется потратить деньги и модернизировать некоторое оборудование. В целом же, по мнению Остапковича, такими операциями банковская система должна заниматься на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности инициативы по пополнению банковских карт на кассах магазинов.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа

Последние новости

21:35
Участники акции в Минске поют Цоя и расходятся — видео
21:26
Экономист оценил идею пополнения банковских карт в магазинах
21:11
Собчак по-простому призналась Богомолову в любви и растрогала фанатов
20:54
У родителей, которые издевались над младенцем в Сочи, нашли наркотики
20:36
Лукашенко заявил, что не пойдет на слом Белоруссии
20:22
Тела погибших разбросало по трассе после мощного ДТП в Орловской области — видео (18+)

Сейчас читают

Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок