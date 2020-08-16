Экономист оценил идею пополнения банковских карт в магазинах

Россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов, пилотный проект уже готовит «Промсвязьбанк». Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RT прокомментировал инициативу.

По его словам, возможность пополнять карты на кассах поможет избежать афер и мошенничества.

«Если деньги будут проходить через карту, они всегда будут прозрачны. Если оплата происходит через наличные, то есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Это уже мошеннические операции, они очень редки, но, к сожалению, бывают», — пояснил эксперт.

Также он отметил, что это общемировой тренд, который введен уже во многих странах. Но для его реализации магазинам придется потратить деньги и модернизировать некоторое оборудование. В целом же, по мнению Остапковича, такими операциями банковская система должна заниматься на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности инициативы по пополнению банковских карт на кассах магазинов.