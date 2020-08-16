Протестующие в Минске пустили «волну» и растянули огромный флаг
По последним данным, в центре белорусской столицы не меньше 200 тысяч человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru, TUT.BU
Собравшиеся на митинг оппозиции в Минске запустили «волну». На кадрах, которые публикует белорусское издание TUT.BY, видно, как десятки тысяч людей синхронно поднимают руки вверх и вместе их опускают. При этом они хором кричат — «Воу!». После этого все собравшиеся аплодируют.
Кроме того, протестующие против итогов президентских выборов в республике принесли с собой на акцию огромный бело-красно-белый флаг — неформальный символ оппозиции. Оценить длину полотна сложно, но, судя по видео, она достигает нескольких десятков метров.
Митинг оппозиции в Минске собрал в разы больше народа, чем аналогичная акция, организованная в поддержку президента республики. По последним данным TUT.BY, в центре города у Стелы собралось не меньше 200 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Лукашенко «встал на колени» перед белорусами. Он отверг идею проведения новых выборов, заявив, что на них придут только «бандиты и урки».
Митинги несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии длятся в республике уже неделю. По официальным данным, Лукашенко набрал около 80% голосов, но большинство граждан не признает итоги голосования. Сначала акции протеста сопровождались стычками с милицией. В результате погибли два человека. Позже правоохранители стали идти навстречу протестующим и даже опускали щиты.
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