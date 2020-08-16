Первые кадры с места жесткой посадки самолета в Подмосковье

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места жесткой посадки самолета в Московской области. Авария случилась на территории аэродрома «Щекино». Судя по кадрам, у него оказалась разрушена носовая часть.

В результате аварии пострадал пилот, сейчас его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, у частного легкомоторного воздушного судна произошла техническая неисправность двигателя во время взлета. Возгорания после поломки не произошло.

По факту происшествия московская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о годовщине посадки A321 в кукурузном поле, которая завершилась успешно — все пассажиры и экипаж корабля тогда выжили.