Первые кадры с места жесткой посадки самолета в Подмосковье

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 54

В результате аварии пострадал пилот, его жизни ничего не угрожает.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / James Lauritz, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места жесткой посадки самолета в Московской области. Авария случилась на территории аэродрома «Щекино». Судя по кадрам, у него оказалась разрушена носовая часть.

В результате аварии пострадал пилот, сейчас его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, у частного легкомоторного воздушного судна произошла техническая неисправность двигателя во время взлета. Возгорания после поломки не произошло.

По факту происшествия московская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о годовщине посадки A321 в кукурузном поле, которая завершилась успешно — все пассажиры и экипаж корабля тогда выжили.

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