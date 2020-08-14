Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности

Почти год назад 15 августа произошел инцидент, который СМИ окрестили «чудом в кукурузном поле». Тогда самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту, выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле Раменского района Московской области. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Согласно расследованию МАК, к ЧП привело попадание в оба двигателя птиц, что вынудило пилотов экстренно сажать самолет в поле.

Действиям экипажа рукоплескала вся страна. Пилоты, управлявшие лайнером, — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — стали национальными героями и удостоились звания Героев России.

Между тем авиасообщество разделилось на два лагеря: одни похвалили действия летчиков, посчитав, что они все сделали правильно, а другие — что аварии можно было избежать и спасти самолет.

В попытке прояснить ситуацию, журналисты РИА Новости провели VR-расследование «Чудо на кукурузном поле» и реконструировали аварию с участием самолета с помощью технологий виртуальной реальности. Благодаря экспертам, удалось полностью восстановить полную картину событий того инцидента начиная со взлета и заканчивая моментом, когда пассажиры покинули воздушное судно. В основу расследования легла расшифровка переговоров с диспетчером, открытые данные из источников, а также комментарии ведущих экспертов в авиационной отрасли.

Более того, у пользователей появилась возможность увидеть, как развивались события от лица командира экипажа Дамира Юсупова.

Как развивались события?

Самолет Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский ранним утром 15 августа 2019 года. Полет начинался штатно, летчиков предупредили о том, что у полосы есть птицы, однако, по словам экспертов, такая ситуация является нормой.

В 6:14 утра самолет сталкивается со стаей чаек, которые попадают в оба двигателя, при этом левый отказывает почти сразу. Здесь, по словам специалистов, происходит первая ошибка: экипаж забывает дать команду убрать шасси. Второй ошибкой было отключение автопилота. По мнению экспертов, действия летчиков вошли с ним в конфликт.

«Они с самого начала начали действовать не так. Пока ты не сбалансируешь, автопилот не включится», — считает авиаинструктор и бывший пилот Сергей Кобышев.

Через несколько секунд после отказа первого двигателя начинается помпаж, то есть нестабильная работа, второго. У специалистов существуют серьезные расхождения по поводу того, насколько был поврежден второй — правый — двигатель. Некоторые считают, что его обороты упали всего лишь на 2% и он мог продолжать работу. Другие же полагают, что он мог быть поврежден сильнее левого.

Однако самой серьезной ошибкой, по словам экспертов, являлся тот факт, что экипаж не убрал шасси сразу после отрыва.

«Неофициальная, я подчеркиваю, неофициальная расшифровка, которую мы просто благодаря нашим там связям и знакомствам — мы знаем. Надо было сразу шасси убрать после отрыва. Тогда не было бы такого сопротивления, можно было бы самолет разогнать, спокойно сделать круг и сесть на аэродром, а не бегать по кукурузе», — сказал пилот и командир А320 Андрей Литвинов.

После выхода из строя правого двигателя у пилотов уже не было возможности развернуться: мощности не хватало, чтобы набрать высоту и самолет начал снижаться, пояснил бывший начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров. Единственным решением в данном случае стал незамедлительный поиск площадки для посадки.

Именно в этот момент, считают эксперты, Юсупов заметил, что не убрал шасси. По словам Литвинова, сделать это надо было еще при отказе двигателя.

«Экипаж этого не сделал, отвлекшись на отказавший двигатель. А самолет тяжелый, груженый полностью, он с одним отказавшим двигателем, с выпущенными шасси просто не летит», — пояснил пилот.

Он также добавил, что в инструкции написано: если летчик принимает решение садиться вне аэродрома, то шасси необходимо, наоборот, выпустить, а не убрать. Однако Юсупов их убирает, полагая, что до этого шел дождь и мокрая кукуруза смягчит падение. Кроме того, как рассказывал сам Юсупов, он боялся, что шасси могли врезаться в оросительный канал, находящийся рядом с полем.

Тем не менее, командир A320 считает по-другому. По мнению Андрея Литвинова, шасси, наоборот, смягчают удар.

«Это лучше — сесть на шасси, чем сесть на двигатели — они бы могли разрушиться и загореться. А так бы шасси приняли удар на себя и в какой-то степени смягчили бы», — заявил он.

В итоге самолет сел на шасси, что привело к жесткой посадке. Всего полет длился 93 секунды. Даже несмотря на ряд грубых ошибок, все 226 пассажиров, а также семь членов экипажа были спасены. За медицинской помощью обратились 76 человек, в их числе — 19 детей.

Вместе с тем определенная часть авиасообщества продолжает считать, что если бы не просчеты летчиков, то можно было бы избежать ЧП и потери самолета, а потому неоднозначно воспринимают награждение пилотов. Другие же полагают, что главной заслугой профессионалов стало то, что они спасли огромное количество человеческих жизней. В любом случае отмотать назад уже не получится, но даже если бы была такая возможность, напоминают авторы проекта, сработал бы «эффект бабочки»: стоит поменять что-то одно, и итог может оказаться непредсказуемым.

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