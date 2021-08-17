День Авдотьи-малиновки: что можно и что нельзя делать 17 августа

Православные верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Жившая в IV веке святая воспитывалась по христианским традициям, за что вместе с тысячами единоверцев ее схватили персидские власти. Во время заключения она поддерживала других узников и обратила в веру многих людей. Персидские волхвы заставляли Евдокию отречься от Христа, но та отказалась и выдержала все мучения. За это ее бросили в темницу и затем обезглавили.

На Руси имя Евдокия обрело просторечную форму Авдотья. В народном календаре день памяти святой получил название Авдотья Малиновка и Огуречница. Как следует из названий, в этот период крестьяне занимались урожаем, пишет «Утро.ру».

Что можно делать 17 августа:

В этот день женщины брали с собой детей и отправлялись в лес собирать малину. Считалось, что именно на Авдотью-малиновку ягоды обладают особенными целебными свойствами. С помощью ее плодов не только лечили простудные заболевания, но и избавлялись от проблем с желудком. Также малину употребляли для укрепления иммунитета.

В первой половине дня хозяйки должны были собрать урожай огурцов. Крестьяне верили, что после 17 августа овощи теряют свои вкусовые качества.

Что нельзя делать 17 августа:

В этот день девушкам нежелательно умываться обыкновенной водой. В соответствии с суевериями, таким образом можно лишиться красоты и молодости. Было принято разводить специальный раствор на основе листьев малины.

17 августа следует отказаться от совершения любых операций с деньгами. Велик риск попасть в долговую яму.

В день Авдотьи-малиновки нельзя отдавать кому-либо комнатные растения. В противном случае можно притянуть к себе проблемы в личной жизни.

Приметы 17 августа:

За окном стоит хорошая погода — ноябрь будет таким же;

Большое количество малины обещает богатый урожай пшеницы;

Дождь льет с самого утра — осень будет ранней.

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