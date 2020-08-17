🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 августа, Луна находится в знаке Лев — в это время можно смело воплощать в жизнь свои идеи, практически все знаки зодиака почувствуют прилив энергии. Однако решение финансовых вопросов лучше отложить, так как возможны потери в этой сфере.

♈ Овен

Это может показаться парадоксальным, но горе порой помогает найти выход. Она заставляет нас осознать старые раны и травмы, которые теребят наши души с незапамятных времен, и побуждает нас открыть портал для глубокого исцеления и интеграции. Вы вспоминаете моменты, которые угрожали сломить вас. Во всяком случае, они придали вам силу характера и открытость, которыми вы обладаете сегодня.

Космический совет: это период глубокого исцеления и интеграции.

♉ Телец

Они говорят: «Что посеешь, то и пожнешь». Как первый из земных знаков, вы обладаете глубоким пониманием этой философии. Итак, почему вы уклоняетесь от реализации задуманного? Нет, вы не сможете свернуть горы за одну ночь, но в конце концов вы сдвинете эту глыбу. Помните о конечной цели, когда будете двигаться вперед.

Космический совет: расслабьтесь и осуществите задуманное.

♊ Близнецы

Близнецы, бывают моменты, когда мы находимся на правильном пути, но не можем видеть конечный пункт назначения из-за тумана, который оказался на нашем пути. Не позволяйте обстоятельствам разочаровывать вас. Вы там, где должны быть. Делайте шаг за шагом и знайте, что успех, которого вы заслуживаете, в конечном итоге станет вашим.

Космический совет: вы там, где должны быть.

♋ Рак

Раки, вы перестали верить любовникам, которые дают обещания в предрассветные часы только для того, чтобы исчезнуть на рассвете. В этом месяце вы настроены на другие отношения. Это тот, кто будет рядом с вами в самый шторм держать за руку, когда вы не верите в себя.

Космический совет: вы готовы к новому роману.