Женщина-кошка Холли Берри похвасталась шикарной фигурой в день своего 54-летия

Знаменитая женщина-кошка, 54-летняя голливудская актриса Холли Берри, поделилась с поклонниками видео, на котором она выходит на пляж из штормящего океана в смелом купальнике, состоящем из нескольких кусочков черной ткани, соединенных между собой тесьмой. Коротенький ролик появился на странице звезды в Instagram в день ее рождения — 14 августа.

«Я упала в обморок»

«Эта женщина не стареет!»

«Разрушительная красота!»

«Нам всем нужно выглядеть вот так».

«С днем рождения, леди Лев», - пишут в комментариях поклонники.

Рядом с видео Холли Берри опубликовала провокационное фото, на котором едет на скейтборде в коротенькой футболке, надетой поверх цветастого купальника.

«54… жизнь становится все лучше и лучше!» — подписала снимок звезда.

Instagram @halleberry

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обладательница «Оскара», «Злотого глобуса» и лауреат премии «Эмми» Холли Берри, которая всегда выкладывается по полной на съемочной площадке, получила травму на съемках собственной дебютной режиссерской картины «Смешанные боевые искусства».