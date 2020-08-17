Женщина-кошка Холли Берри похвасталась шикарной фигурой в день своего 54-летия
Голливудская звезда выложила в сеть видео, на котором выходит из штормящего океана.
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Фото, видео: Instagram @halleberry
Знаменитая женщина-кошка, 54-летняя голливудская актриса Холли Берри, поделилась с поклонниками видео, на котором она выходит на пляж из штормящего океана в смелом купальнике, состоящем из нескольких кусочков черной ткани, соединенных между собой тесьмой. Коротенький ролик появился на странице звезды в Instagram в день ее рождения — 14 августа.
«Я упала в обморок»
«Эта женщина не стареет!»
«Разрушительная красота!»
«Нам всем нужно выглядеть вот так».
«С днем рождения, леди Лев», - пишут в комментариях поклонники.
Рядом с видео Холли Берри опубликовала провокационное фото, на котором едет на скейтборде в коротенькой футболке, надетой поверх цветастого купальника.
«54… жизнь становится все лучше и лучше!» — подписала снимок звезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обладательница «Оскара», «Злотого глобуса» и лауреат премии «Эмми» Холли Берри, которая всегда выкладывается по полной на съемочной площадке, получила травму на съемках собственной дебютной режиссерской картины «Смешанные боевые искусства».
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