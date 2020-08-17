Пять человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

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Нюра Незванова
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Авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла на трассе федерального значения «Барнаул — Рубцовск».

Пять человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

Фото: Известия / Алексей Майшев

Пять человек стали жертвами жуткой аварии, которая произошла на 265 километре трассы А-322 (трасса федерального значения «Барнаул — Рубцовск»). По предварительной информации, столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Среди погибших — трое мужчин и две женщины. Все они находились в легковушке.

Водитель грузового автомобиля госпитализирован.

Причины и виновники аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбитая пьяным водителем иномарки девушка пролетела несколько метров в Пскове.

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