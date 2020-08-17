Пять человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае
Авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла на трассе федерального значения «Барнаул — Рубцовск».
Фото: Известия / Алексей Майшев
Пять человек стали жертвами жуткой аварии, которая произошла на 265 километре трассы А-322 (трасса федерального значения «Барнаул — Рубцовск»). По предварительной информации, столкнулись легковой и грузовой автомобили.
Среди погибших — трое мужчин и две женщины. Все они находились в легковушке.
Водитель грузового автомобиля госпитализирован.
Причины и виновники аварии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбитая пьяным водителем иномарки девушка пролетела несколько метров в Пскове.
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