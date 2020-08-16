Шок-видео! Сбитая пьяным водителем иномарки девушка пролетела несколько метров в Пскове (18+)

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Алиса Маркова
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Пешеход погибла на месте. Виновник аварии пытался скрыться с места. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/za_rulem60

Сбитая пьяным водителем иномарки девушка пролетела несколько метров над дорогой. Смертельная авария произошла в Пскове в субботу, 15 августа.

По предварительным данным, девушка 1995 года рождения ехала на велосипеде через дорогу на Рижском проспекте по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, как внезапно ее сбил водитель автомобиля Huyndai.

Очевидцы сообщают, после аварии мужчина пытался скрыться с места ДТП. Он протаранил дорожное ограждение, вылетел на тротуар и там сбил еще одного человека — мужчину 1959 года рождения. В результате пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

После этого водителя иномарки удалось задержать. По предварительной информации, у него были выявлены признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения либо с оставлением места его совершения».

Следствие ходатайствует о заключении мужчины 1993 года рождения под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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