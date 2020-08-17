Группа IOWA поддержала протестующих в Белоруссии — видео

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Валентин Черников
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Музыканты записали новый клип «Мечта» и дополнили его популярным лозунгом манифестантов.

Фото, видео: Instagram @katya_iowa; YouTubе / IOWA_official

Группа IOWA выпустила музыкальный клип на трек «Мечта» в поддержку протестующих в Белоруссии. Ролик появился на YouTube-канале артистов с популярным хэштегом митингующих #жывебеларусь («Да здравствует Белоруссия» — Прим.ред.).

В описании к клипу солистка группы Екатерина Иванчикова указала, что трагические события этой недели в ее родной стране отодвинули остальные мысли на второй план.

«Мы можем сколько угодно говорить, что перемены — это плохо, что они до добра не доводят. Я читаю десятки таких комментариев. Но в конце концов все сводится к тому, что несвобода равно несчастье. Несчастные люди не могут строить будущее, не могут мечтать, не могут в свободе воспитывать детей, не могут расширить рамки восприятия и сказать: „Я знаю цену своему слову“. Иметь право выбора — это не привилегия, это норма», — написала солистка группы Екатерина Иванчикова.

До этого манифестантов поддержали: певица Рита Дакота, актриса Александра Бортич, рэпер Влади, продюсер Максим Фадеев и певец Макс Корж. О протестах в Белоруссии высказался и американский рок-музыкант и актер Джаред Лето.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чак Норрис пообещал президенту Александру Лукашенко, что заставит его «плакать».

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