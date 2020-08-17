«Бутылка попала в лицо»: белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

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Нюра Незванова
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Ролик с повествованием пострадавших появился на YouTube-канале МВД Белоруссии.

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Фото, видео: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH; YouTube МВД Беларуси

Белорусские силовики поведали о том, как и какие травмы получили в ходе протестов, которые ежедневно проходят в стране после выборов президента. Видео под названием «Акции, где получают увечья, не нужны, потому как страдают все стороны конфликта» с рассказами пострадавших коллег опубликовало МВД республики на своем YouTube-канале.

Служащий минского РУВД признался, что серьезно подвернул ногу в тот момент, когда силовиков атаковала часть митингующих.

«Доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах, в ноге сейчас много металла», — рассказал он.

Другой силовик оказался в больнице после попавшей ему в лицо бутылки. По словам военнослужащего внутренних войск МВД военной части 3310, в тот момент он находился позади цепочки своих коллег. В итоге он лишился зуба и получил рассечение губ.

«Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь», — поведал мужчина.

Имена пострадавших не называются. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД Белоруссии опровергли информацию о задержаниях на воскресных протестах.

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