«Бутылка попала в лицо»: белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

Белорусские силовики поведали о том, как и какие травмы получили в ходе протестов, которые ежедневно проходят в стране после выборов президента. Видео под названием «Акции, где получают увечья, не нужны, потому как страдают все стороны конфликта» с рассказами пострадавших коллег опубликовало МВД республики на своем YouTube-канале.

Служащий минского РУВД признался, что серьезно подвернул ногу в тот момент, когда силовиков атаковала часть митингующих.

«Доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах, в ноге сейчас много металла», — рассказал он.

Другой силовик оказался в больнице после попавшей ему в лицо бутылки. По словам военнослужащего внутренних войск МВД военной части 3310, в тот момент он находился позади цепочки своих коллег. В итоге он лишился зуба и получил рассечение губ.

«Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь», — поведал мужчина.

Имена пострадавших не называются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД Белоруссии опровергли информацию о задержаниях на воскресных протестах.