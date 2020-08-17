Масштабные учения военнослужащих стартовали в Ленобласти — видео
По легенде военным предстояло создать оборонительный рубеж и отразить удар условного противника.
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко ; 5-tv.ru
В Ленинградской области стартовали масштабные учения в которых принимают участие более трех с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа, и около тысячи единиц боевой техники.
Поднятые по тревоге подразделения совершили марш-бросок на полигон. Там, по легенде маневров, им предстояло создать оборонительный рубеж и отразить удар условного противника.
При этом наступление на наши позиции велось с применением самого современного высокоточного оружия и отравляющих веществ. С помощью беспилотников удалось обнаружить главные силы противника и нанести по ним артиллерийский удар.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летчики Росгвардии исполнили мечту мальчика с диагнозом ДЦП.
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