Масштабные учения военнослужащих стартовали в Ленобласти — видео

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По легенде военным предстояло создать оборонительный рубеж и отразить удар условного противника.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко ; 5-tv.ru

В Ленинградской области стартовали масштабные учения в которых принимают участие более трех с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа, и около тысячи единиц боевой техники.

Поднятые по тревоге подразделения совершили марш-бросок на полигон. Там, по легенде маневров, им предстояло создать оборонительный рубеж и отразить удар условного противника.

При этом наступление на наши позиции велось с применением самого современного высокоточного оружия и отравляющих веществ. С помощью беспилотников удалось обнаружить главные силы противника и нанести по ним артиллерийский удар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летчики Росгвардии исполнили мечту мальчика с диагнозом ДЦП.

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