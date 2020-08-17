«Знойная женщина, мечта поэта»: Пегова покрасовалась в облегающем купальнике

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Валентин Черников
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Актриса продемонстрировала аппетитные формы на пляже под палящим солнцем.

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Фото, видео: Instagram @goncharovphilipp

Отдых в жарких краях не светит Ирине Пеговой минимум до зимы. Об этом она с грустью написала на своей странице в Instagram. Пока коллеги актрисы отдыхают в Сочи, Крыму или в Турции, ей выпадает разве что возможность выбраться на уикенд в Подмосковье. Все, что ей пока остается — мечтать. По этому поводу звезда экрана поделилась с подписчиками любопытным снимком с пляжа.

В кадре Пегова лежит на шезлонге под палящим солнцем в облегающем розовом купальнике. Вещь идеально сидит на ее фигуре, подчеркивая аппетитные изгибы. Пикантности придают ей туфли на высокой платформе, визуально удлиняющие и стройнящие ноги.

Instagram @goncharovphilipp

«Это что за красота неописуемая?!»

«Богиня! Секси!»

«Аж дух захватило! Обалденная!»

«Знойная женщина, мечта поэта»;

«Женщина в красном, вы так опасны»;

Как уточняет KP.RU, забыть об отпуске Ирине пришлось из-за работы — она снимается в новом фильме режиссера Жоры Крыжовникова «Родные». Его съемки стартовали 10 июля в Тверской области. Там же, в городе Старица, и был сделан пляжный снимок. Комедия в жанре роуд-муви должна выйти на экраны в начале следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Ирина Пегова «ухватила кусочек лета» на отдыхе.

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