Актриса театра и кино Ирина Пегова опубликовала нескромный снимок с водоема на своей странице в Instagram.

На фотографии, сделанной, кажется, у одного из озер, создается впечатление, что актриса обнажена. Дело в том, что на снимке не видно верха от купальника. В подписи же Пегова отмечает, что и ей «достался кусочек лета».

Instagram @pegovairina

Поклонники актрисы оценили смелый кадр. Одни попросили артистку опубликовать и другие снимки из фотосессии, другие — восхитились красотой кумира. Также многие поинтересовались местом проведения съемки.

«Без купальника?»

«Кусочек эротики!»

«Очень сексуальная», — пишут фанаты.

Ирина Пегова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России. В первую очередь она известна по театральным постановкам в «Мастерской Петра Фоменко», Художественном театре имени Чехова и других. Ее игра высоко ценится не только зрителями, но и критиками: в 2005 и 2008 году Пегова стала лауреатом премии «Золотая маска» за спектакли «Рассказ о счастливой Москве» и «Дядя Ваня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой влюбленности актрисы.