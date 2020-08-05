Полуобнаженная Ирина Пегова «ухватила кусочек лета» на отдыхе — фото

|
Алиса Старжевская
25

Фанаты высоко оценили смелый снимок артистки.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов; Instagram @pegovairina

Актриса театра и кино Ирина Пегова опубликовала нескромный снимок с водоема на своей странице в Instagram.

На фотографии, сделанной, кажется, у одного из озер, создается впечатление, что актриса обнажена. Дело в том, что на снимке не видно верха от купальника. В подписи же Пегова отмечает, что и ей «достался кусочек лета».

Instagram @pegovairina

Поклонники актрисы оценили смелый кадр. Одни попросили артистку опубликовать и другие снимки из фотосессии, другие — восхитились красотой кумира. Также многие поинтересовались местом проведения съемки.

«Без купальника?»

«Кусочек эротики!»

«Очень сексуальная», — пишут фанаты.

Ирина Пегова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России. В первую очередь она известна по театральным постановкам в «Мастерской Петра Фоменко», Художественном театре имени Чехова и других. Ее игра высоко ценится не только зрителями, но и критиками: в 2005 и 2008 году Пегова стала лауреатом премии «Золотая маска» за спектакли «Рассказ о счастливой Москве» и «Дядя Ваня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой влюбленности актрисы.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

21:31
«Ростелеком» приступил к созданию новой версии портала госуслуг
21:19
Полуобнаженная Ирина Пегова «ухватила кусочек лета» на отдыхе — фото
21:08
Как Цой с помощью живописи предсказал свою смерть
20:54
Недавно переживший развод певец Эмин задумался о мужской верности
20:44
Трагедия в Бейруте: как халатность стала причиной мощнейшего взрыва и гибели людей
20:37
«Кто это слушает?» — Соседов предлагает отобрать деньги у Крида в пользу бедных

Сейчас читают

ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок