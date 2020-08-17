Один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло около полуночи во дворе улицы Академика Анохина.

Один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Один человек погиб и еще один получил ранение в результате стрельбы на западе Москвы во дворе улицы Академика Анохина. Как стало известно 5-tv.ru, скандал с применением оружия разгорелся около полуночи.

Предварительно, конфликт произошел из-за поцарапанного автомобиля. Как сообщает ТАСС, расстроенный из-за поцарапанной машины водитель сорвал всю злость на дорожных рабочих, которые укладывали бордюр. После словесной перепалки мужчина достал пистолет и расстрелял оппонентов.

Информация о произошедшем уточняется.

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