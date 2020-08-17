Один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы
ЧП произошло около полуночи во дворе улицы Академика Анохина.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Один человек погиб и еще один получил ранение в результате стрельбы на западе Москвы во дворе улицы Академика Анохина. Как стало известно 5-tv.ru, скандал с применением оружия разгорелся около полуночи.
Предварительно, конфликт произошел из-за поцарапанного автомобиля. Как сообщает ТАСС, расстроенный из-за поцарапанной машины водитель сорвал всю злость на дорожных рабочих, которые укладывали бордюр. После словесной перепалки мужчина достал пистолет и расстрелял оппонентов.
Информация о произошедшем уточняется.
Читайте также
82%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?