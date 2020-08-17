Страшные кадры с места гибели пяти человек в ДТП на Алтае

Страшная авария в Алтайском крае. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек. Трагедия произошла на трассе Барнаул-Рубцовск. По предварительной версии водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного железа. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте.

По информации регионального ГУ МВД России, это две женщины и трое мужчин — 1982, 1989 и 1985 годов рождения. У водителя грузовика травмированы колени. Госпитализация ему не понадобилась.