Поклонники попросили Мадонну перестать уродовать себя

Мадонна шокировала фанатов новым обликом. Поп-королева сделала пластическую операцию к своему 62-му дню рождения, который отметила накануне.

Фотографии с результатом мировая знаменитость опубликовала в соцсетях. В комментариях потрясенные поклонники разделились на два лагеря. Одни засыпали любимую певицу комплиментами. Другие, критикой.

«Пожалуйста, хватит уродовать себя!»;

«Ты перестала быть на себя похожа»;

«Уже не похожа на себя… Она все больше и больше похожа на покойную Амалию Панахову (советская и азербайджанская актриса — Прим.ред.)».

Фанаты отметили, что после серии хирургических вмешательств, Мадонна растеряла свою индивидуальность.