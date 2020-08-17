Поклонники попросили Мадонну перестать уродовать себя

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Поп-королева накануне своего 62-го дня рождения выложила сэлфи, которое вызвало резкую критику в сети.

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Фото, видео: Instagram @madonna; 5-tv.ru

Мадонна шокировала фанатов новым обликом. Поп-королева сделала пластическую операцию к своему 62-му дню рождения, который отметила накануне.

Фотографии с результатом мировая знаменитость опубликовала в соцсетях. В комментариях потрясенные поклонники разделились на два лагеря. Одни засыпали любимую певицу комплиментами. Другие, критикой.

«Пожалуйста, хватит уродовать себя!»;

«Ты перестала быть на себя похожа»;

«Уже не похожа на себя… Она все больше и больше похожа на покойную Амалию Панахову (советская и азербайджанская актриса — Прим.ред.)».

Фанаты отметили, что после серии хирургических вмешательств, Мадонна растеряла свою индивидуальность.

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