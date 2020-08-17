Поклонники попросили Мадонну перестать уродовать себя
Поп-королева накануне своего 62-го дня рождения выложила сэлфи, которое вызвало резкую критику в сети.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Фото, видео: Instagram @madonna; 5-tv.ru
Мадонна шокировала фанатов новым обликом. Поп-королева сделала пластическую операцию к своему 62-му дню рождения, который отметила накануне.
Фотографии с результатом мировая знаменитость опубликовала в соцсетях. В комментариях потрясенные поклонники разделились на два лагеря. Одни засыпали любимую певицу комплиментами. Другие, критикой.
«Пожалуйста, хватит уродовать себя!»;
«Ты перестала быть на себя похожа»;
«Уже не похожа на себя… Она все больше и больше похожа на покойную Амалию Панахову (советская и азербайджанская актриса — Прим.ред.)».
Фанаты отметили, что после серии хирургических вмешательств, Мадонна растеряла свою индивидуальность.
Читайте также
46%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?