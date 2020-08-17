«Вы забыли, что такое плохо»: Успенская собрала команду для борьбы с хейтерами
Певица пригрозила любителям писать оскорбительные комментарии в интернете судом.
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Фото, видео: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @uspenskayalubov_official
Звезда российского шансона Любовь Успенская встала на тропу войны с интернет-троллями. В своем Instagram певица выложила пост, где призвала подписчиков быть более корректными в высказываниях. Ослушавшимся — пригрозила судом.
«На моей странице, как и во всем интернет-пространстве, процветает абсолютный негатив в комментариях. Настало время с этим бороться!» — решительно заявила звезда.
Успенская напомнила поклонникам, что вне зависимости от настроения всегда была с ними честна. День за днем она выкладывала полезные посты, делилась житейскими советами и лайфхаками. В ответ же нередко получала массу негатива.
«Морально-этические рамки стерты, мы тонем в потоке буллинга. Что вы вкладываете этим в головы детей, которые это читают? Злобу? Зависть? Вседозволенность? Кажется, друзья, вы позабыли, что такое хорошо, а что такое плохо», — обратилась к хейтерам артистка.
Для борьбы со злобными «троллями» певица собрала целую команду. Отныне и впредь доверенные лица Любови будут заносить в «черный» список авторов каждого унизительного комментария, а также составлять на них жалобы в администрацию площадки.
«А самые „креативные“ тролли будут привлечены к административной ответственности по статье 5.61. „Оскорбление“. Призываю вас, друзья, поддержать движение #Япротивкибербуллинга и очистить наш виртуальный мир от потоков грязи, в которых тонут наши улыбки, наша радость и наши дети», — подытожила Успенская.
В сети инициативу артистки с удовольствием поддержали. Многие фолловеры отмечали, что только благодаря таким людям, как Любовь этот мир удается спасать от «слива помоев».
«Негативным людям нужно менять свою жизнь к лучшему, а не сидеть в интернете!»
«Все правильно, Люба! Некоторые люди вообще озверели!»
«Полностью поддерживаю!» — обращались к звезде фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хейтеры напали на Любовь Успенскую, обвинив в злоупотреблении пластическими операциями.
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