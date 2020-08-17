Тело бывшего чиновника Смольного нашли в Петербурге

Тело экс-главы аппарата чиновника Смольного нашли около одного из домов на улице Бутлерова в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рано утром 17 августа в Калининском районе Северной столицы.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщила администратор ресторана. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили труп мужчины с характерными повреждениями, полученными при падении с высоты.

Согласно найденным в квартире документам, погибшим является 54-летний Валентин Верещака. В ноябре 2013 года чиновник занял пост зампреда главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Через несколько месяцев возглавил аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова.

Стоит отметить, что выпавший из окна мужчина уже становился объектом внимания прессы. В июле 2014 года прохожие засняли Валентина Верещаку без штанов на Невском проспекте. Чиновнику вызвали бригаду медиков, которые диагностировали у него сотрясение мозга, ожоги верхних конечностей и гематомы.

Пару месяцев назад Валентин Верещака был назначен временным директором крупного петербургского производителя электронного оборудования ОАО «Авангард».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что француженка в разгар вечеринки выпала из окна в центре Москвы.