Отцу, размахивавшему грудной дочкой в Сочи, дали десять суток ареста

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Анастасия Шадская
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Адвокат Павел Астахов поблагодарил всех неравнодушных пользователей сети за то, что обратили внимание на вопиющую историю.

Отцу, размахивавшему грудной дочкой в Сочи, дали десять суток ареста

Фото: Globallookpress / Thomas Frey

Громкое дело о жестоком обращении с ребенком в Сочи, где отец за ногу крутил в воздухе двухмесячным младенцем, продолжает развиваться. Уроженец Москвы получил десять суток ареста, что полностью приветствовал экс-уполномоченный при президенте России по правам ребенка, адвокат Павел Астахов.

В своем Instagram защитник поблагодарил тех, без кого арест был бы невозможен.

«Благодаря активности граждан правоохранительным органам Краснодарского края удалось найти и задержать родителей, издевавшихся над грудной дочерью, — написал он. — Девочка временно изъята и изолирована от людей, забывших свой родительский долг. Спасибо всем, кто не остался равнодушен».

 

 
 
 
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Благодаря активности граждан правоохранительным органам Краснодарского края удалось найти и задержать родителей, издевавшихся над грудной дочерью. Пока садист-отец получил 10 суток ареста. Начата проверка по факту жестокого обращения с ребёнком. Девочка временно изъята и изолирована от людей, забывших свой родительский долг защищать, а не уничтожать самого дорого человека - своего ребёнка. Спасибо всем, кто не остался равнодушен и не прошёл мимо детской трагедии!

Публикация от Павел Астахов (@rfdeti)

Проверка правоохранительными органами родителей малышки действительно началась после многочисленных жалоб пользователей интернета в адрес детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Они же помогли вычислить местоположение пары с младенцем.

Известно, что родители девочки родом из столицы РФ и Белгорода, а в Сочи приехали незадолго до родов. Малышка появилась на свет в июне 2020 года, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Есть данные, что при обыске семьи были обнаружены наркотики.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Катя Жужа была возмущена этим происшествием и осудила поведение отца девочки.

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