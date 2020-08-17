Отцу, размахивавшему грудной дочкой в Сочи, дали десять суток ареста

Громкое дело о жестоком обращении с ребенком в Сочи, где отец за ногу крутил в воздухе двухмесячным младенцем, продолжает развиваться. Уроженец Москвы получил десять суток ареста, что полностью приветствовал экс-уполномоченный при президенте России по правам ребенка, адвокат Павел Астахов.

В своем Instagram защитник поблагодарил тех, без кого арест был бы невозможен.

«Благодаря активности граждан правоохранительным органам Краснодарского края удалось найти и задержать родителей, издевавшихся над грудной дочерью, — написал он. — Девочка временно изъята и изолирована от людей, забывших свой родительский долг. Спасибо всем, кто не остался равнодушен».

Проверка правоохранительными органами родителей малышки действительно началась после многочисленных жалоб пользователей интернета в адрес детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Они же помогли вычислить местоположение пары с младенцем.

Известно, что родители девочки родом из столицы РФ и Белгорода, а в Сочи приехали незадолго до родов. Малышка появилась на свет в июне 2020 года, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Есть данные, что при обыске семьи были обнаружены наркотики.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Катя Жужа была возмущена этим происшествием и осудила поведение отца девочки.