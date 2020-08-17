Депутаты Госдумы поддержали выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе

Большинство членов правительства поддержали инициативу продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет в августе, сообщил изданию «Экономика сегодня» депутат Госдумы Василий Власов.

Вопрос был поднят после того, как 250 тысяч россиян подписали соответствующую петицию на портале Change.org.

Материальная поддержка поступала семьям с детьми в июне и июле, но подтверждения августовских выплат до сих пор не было. В связи с чем, родители школьников просили продлить меры финансовой поддержки на фоне сборов в школу.

Кроме того, депутаты Госдумы обсуждали предложение по расширению возраста детей, на которых полагаются выплаты с 16 до 18 лет. Но этот вопрос, по словам Власова, пока остается открытым.

«Мы неоднократно предлагали изменить существующий механизм прямой финансовой помощи — я не раз выступал с инициативой расширить возраст детей, которым положена сумма в 10 000 рублей, до 18 лет», — заявил депутат Государственной думы.

Напомним, меры помощи семьям в период пандемии были введены президентом РФ Владимиром Путиным. Так, на каждого ребенка до 16 лет полагалась единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, которую родители смогли получить уже дважды в июне и июле 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве РФ пообещали продлить стимулирующие выплаты медикам.