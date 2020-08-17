В правительстве РФ пообещали продлить стимулирующие выплаты медикам

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Василий Заика
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По словам премьер-министра РФ, кабмин выступит с предложениями продолжить соответствующую политику в отношении врачей.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Константин Кокошкин, Сергей Коньков; ТАСС / Астахов Дмитрий; www.globallookpress.com / uwe umstätter

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Магадан пообещал продлить стимулирующие выплаты медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами. По его словам, правительство выступит с предложениями продолжить соответствующую политику в отношении врачей.

«Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат», — цитирует Михаила Мишустина РИА Новости.

Глава правительства РФ, помимо прочего, отметил, что начисление региональных надбавок медикам продолжится до декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы выступила за выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в августе.

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