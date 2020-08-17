«Я был очень впечатлен»: канадский ветеран ВВС рассказал о полете на МиГ-29

|
Софья Зуева
41

Майор ВВС Канады был первым зарубежным военнослужащим, кому доверили управление знаменитым советским истребителем.

«Я был очень впечатлен»: канадский ветеран ВВС рассказал о полете на МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com / UAC

Ветеран канадских военно-воздушных сил Боб Уэйд поделился воспоминаниями о полете на истребителе МиГ-29, сообщает издание The Drive.

Отставной майор должен был выступить на авиашоу в канадском Абботсфорде под инструктажем летчика-испытателя Валерия Меницкого. Тогда советский истребитель представлялся западному миру настоящей военной тайной. Полет на военном самолете запомнился Уэйду на всю жизнь.

Во время маневров ветеран очень нервничал, поскольку не знал технических характеристик техники, а все приборы были подписаны по-русски. На подготовку к показательному вылету у майора было каких-то десять минут.

«Не облажайся, иначе мы оба будем искать работу», — сказала пилоту перед вылетом замминистра обороны Канады Мэри Коллинз.

Ответственность, которая легла на плечи Уэйда, была колоссальной. Однако все прошло успешно. Его удивила маневренность самолета и высокая мощность. Советский самолет во многом превосходил зарубежный CF-18.

«Я был очень впечатлен», — признался канадский ветеран.

Ране 5-tv рассказывал, как в России зародилась авиация.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
В служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
15:31
Движение АУЕ* признано Верховным судом России экстремистским
15:30
Возлюбленный Надежды Бабкиной показал, как выглядит после септопластики
15:21
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
15:06
«Папаша-молодец!» — Сюткин оригинально встретил жену и сына из роддома
15:04
«Мы уничтожим все»: Лукашенко объяснил, почему не будет повторных выборов

Сейчас читают

Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок