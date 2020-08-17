«Я был очень впечатлен»: канадский ветеран ВВС рассказал о полете на МиГ-29

Ветеран канадских военно-воздушных сил Боб Уэйд поделился воспоминаниями о полете на истребителе МиГ-29, сообщает издание The Drive.

Отставной майор должен был выступить на авиашоу в канадском Абботсфорде под инструктажем летчика-испытателя Валерия Меницкого. Тогда советский истребитель представлялся западному миру настоящей военной тайной. Полет на военном самолете запомнился Уэйду на всю жизнь.

Во время маневров ветеран очень нервничал, поскольку не знал технических характеристик техники, а все приборы были подписаны по-русски. На подготовку к показательному вылету у майора было каких-то десять минут.

«Не облажайся, иначе мы оба будем искать работу», — сказала пилоту перед вылетом замминистра обороны Канады Мэри Коллинз.

Ответственность, которая легла на плечи Уэйда, была колоссальной. Однако все прошло успешно. Его удивила маневренность самолета и высокая мощность. Советский самолет во многом превосходил зарубежный CF-18.

«Я был очень впечатлен», — признался канадский ветеран.

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