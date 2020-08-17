Путин обсудил с Эрдоганом безопасность для здоровья российских туристов в Турции
Президент России подчеркнул необходимость создания условий для недопущения распространения коронавирусной инфекции на курортах.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
На сайте Кремля сообщили о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В связи с возобновленным авиасообщением между Россией и Турцией, Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся на курортах российских туристов.
«Отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Во многом это связано с регистрацией в России первой в мире вакцины для профилактики данного заболевания.
Регулярное авиасообщение России с Анкарой и Стамбулом было возобновлено первого августа. Пятого августа Минздрав Турции сообщил о резком росте числа случаев заболевания коронавирусной инфекции. В ведомстве это связали с двумя причинами — с увеличением потока отдыхающих и с прошедшим в конце июля праздником Курбан-байрам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция может снизить цены ради привлечения туристов.
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