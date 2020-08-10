Турция может снизить цены ради привлечения туристов

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Василий Заика
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В Госдуме отмечают, что принимающая сторона может пойти на данные меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Турция может снизить цены ради привлечения туристов. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По данным местного Минздрава, в стране отмечается незначительный стабильный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший месяц еженедельные показатели выросли с 214 до 233 человек.

«Если эпидемиологическая обстановка в Турции будет накаляться, принимающая сторона может снизить цены ради привлечения туристов», — цитируют Сергея Кривоносова «Известия».

В свою очередь, почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько уверен, что стоимость отдыха в Турции вряд ли зависит от количества пациентов с коронавирусом.

Представители Ассоциации туроператоров России также отметили, что незначительное увеличение количества инфицированных COVID-19 нельзя назвать вспышкой.

В настоящее время стоимость отдыха в Турции подорожала примерно на треть по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, цены растут преимущественно из-за падения курса рубля и временного ажиотажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые российские самолеты отправились в Турцию.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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