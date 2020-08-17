Подруга Высоцкой доказала свою дружбу удачным фото
Телеведущей в 47 лет нет нужды прятать тело под мешковатой одеждой.
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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая только накануне отметила свой 47-й день рождения, а теперь порадовала фанатов «откровенным» фото. Снимок она выложила в Instagram.
Высоцкая предстала перед своей миллионной аудиторией в ярко-розовом купальнике с разноцветным кантом, с довольной улыбкой на лице.
«Как проверить женскую дружбу? — подписала фото Юлия. — Попросить подругу сделать фотку».
Задумку с «правильным ракурсом» сразу оценили читатели ее страницы.
«Точно сказано»;
«Шикарное фото, подруге точно можно доверять»;
«Я думала, что муж фотографировал», — одобрительно написали они.
Юлии Высоцкой удалось сохранить прекрасную фигуру несмотря на рождение двух детей и страсть к вкусной еде. Она ведет свое кулинарное шоу и никогда не отказывает в удовольствии съесть лишний кусочек пирога или побаловать себя жареным.
При этом худоба вызывает не только зависть, но и едкие комментарии у пользователей сети по поводу маленькой груди.
Ранее 5-tv.ru писал, как Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения.
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