Когда режиссер Андрей Кончаловский в конце 1990-х начал встречаться с молоденькой актрисой Юлией Высоцкой, мало кто думал, что их связь продержится долго. Однако прошло два десятилетия, а их союз остается одним из самых крепких среди российских звезд. Трогательное поздравление супруге Андрей выложил на личной странице в сети Instagram.

На видео, записанном, вероятно, на отдыхе в столь любимой ими Италии, 82-летний Кончаловский поздравляет жену.

«У Юлечки сегодня день рождения, — говорит он, поднимая бокал. — С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц — Honeymoon в чистом виде. А иногда еще и между августами тоже».

@andrei_konchalovsky

Юлия Высоцкая с восторгом внимала своему мужу, прославленному режиссеру, и осталась очень довольна его поздравлениями. Сама она также разместила в микроблоге в Instagram пост на тему дня рождения, поделившись редким снимком из своего детства. Среди прочего, она не забыла поблагодарить в свой праздник и любимого мужа.

«Мой любимый единственный мужчина, спасибо», — написала она.

К поздравлениям присоединились и подписчики звездных супругов.

«Обалденная пара и хорошие люди, долгих лет совместной жизни»;

«Поздравляю, любви, понимания, творческих планов и огромного женского счастья!»;

«Вы вдохновляете и заряжаете своим позитивом, дарите свою любовь к людям и всему прекрасному!» — написали они в комментариях.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Некоторые пожелали и здоровья детям Кончаловского и Высоцкой. Как известно, старшая дочь пары, 21-летняя Маша, уже много лет находится в искусственной коме после автомобильной аварии.

«Здоровья и Божьей помощи для ваших детей!»;

«Пусть ваши дети радуют вас своими успехами», — пожелали они.

Андрон Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году, поженились два года спустя. За 22 года брака у них родились двое детей. В прошлом году стало известно, что пара обвенчалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Высоцкая думает по поводу смены прически.