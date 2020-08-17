«Гордость!» — Мишустин осмотрел автомобильный мост между Россией и Китаем

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Движение по огромной переправе через реку Амур планируется открыть после окончания пандемии.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

В Благовещенске готов к открытию автомобильный мост через Амур, который соединит Россию и Китай. Его сегодня осмотрел Михаил Мишустин. Строительство моста завершили еще в конце прошлого года, но движение запустят после окончания пандемии. Премьер оценил объект и пообщался со строителями масштабного транспортного коридора.

«Мы, когда подлетали к Благовещенску, видели этот мост. И на вертолете облетели его. Уникальная конструкция, красивая, инновационная. Гордость охватывает за такое строение», — подчеркнул глава правительства. — «Это мощная транспортная артерия, которая позволит перемещать два миллиона человек и четыре миллиона тонн грузов в год. Я вас от всей души поздравляю и благодарю вас за ваш самоотверженный труд»

Там же премьер оценил работу временного пункта пропуска. Михаил Мишустин раскритиковал реализацию программы обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из почти шестидесяти таких объектов только четыре находятся в приемлемом состоянии, остальные не готовы.

И сегодня же в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока премьер посетил Магадан. Где принял решение о развитии морского порта и строительстве современного Медцентра. Михаил Мишустин подчеркнул: важной темой остается поддержка медицинских работников, которые борются с COVID-19. Региональные выплаты планируют продлить до декабря.

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