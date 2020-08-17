Для кого из актеров «Каменской» роль в сериале стала последней в жизни

Телепремьера пилотных серий российского детективного сериала «Каменская» состоялась 20 лет назад. Судьбы актеров после съемок в картине складывались по-разному. Некоторые смогли добиться народной славы, а для других роль в «Каменской» стала единственной и даже последней, рассказывает сайт KP.RU

Алла Балтер

Кадр из сериала «Каменская»

Ослепительная блондинка Алла была любимицей на съемочной площадке и в обычной жизни. Балтер одевалась со вкусом и отличалась особой женской грацией, именно это заметил в ней будущий муж Эммануил Виторган. Любовь между ними вспыхнула как огонь яркий и всепоглощающий. Связать свои судьбы любящим сердцам не помешали даже штампы в паспорте у обоих. Когда у Виторгана выявили рак легких, Алла восприняла это как кару за разрушенную семью. Актриса сделала все, чтобы вылечить Виторгана, и болезнь отступила. Но спустя еще 14 счастливых лет брака, онкологию выявили у самой Балтер. Актриса скончалась от рака позвоночника 14 июля 2000 года в 60 лет.

Валерий Приемыхов

Кадр из сериала «Каменская»

Роль личного агента генерала, вышедшего из тюрьмы, Павла Сауляка стала для Приемыхова последней в жизни. Диагноз «опухоль головного мозга» Валерию поставили до съемок в сериале, попытки вылечиться были тщетны, но актер решил не отказываться от роли. В «Каменской» он играл так пронзительно и откровенно, будто по-настоящему проживал жизнь своего героя. Хотел оставить «след в истории», запомниться зрителю. В возрасте 56-лет Приемыхов умер от онкологии.

Вия Артмане

Кадр из сериала «Каменская»

Вия Артамане, которую при жизни называли «Снежной королевой», отличалась особой, таинственной, волнующей красотой. Она стала звездой своей эпохи, получила множество государственных премий, но умерла в нищете и забвении. После смерти горячо любимого мужа у актрисы началась черная полоса: она лишилась квартиры, на фоне переживаний заработала три инсульта. В последние годы Вия выживала на мизерную пенсию, перешивала свои платья и держалась только воспоминаниями о былой славе. Роль в сериале «Каменская» для актрисы стала одной из последних. В 2008 году актрисы не стало.

Марина Левтова

Кадр из сериала «Каменская»

Хрупкая, возвышенная, талантливая и целеустремленная — такой помнят Марину Левтову коллеги и друзья. Сниматься в сериале «Каменская» актрису позвал ее муж — режиссер сериала Юрий Мороз. В союзе двух влюбленных родилась дочь Дарья, которая, как и мать, стала известной актрисой. Именно Даша увидела во сне трагедию, которая через восемь лет произошла в реальной жизни. Марина Левтова во время катания на снегоходе вместе с дочерью, не заметила глубокой ямы и на высокой скорости въехала прямо в нее. Маленькая Дарья осталась невредима, а весь удар приняла на себя Марина, спасти которую не удалось.

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