Курс евро достиг максимума на торгах с начала августа
По словам аналитика Александра Купцикевича, текущая неделя станет крайне важной для рубля и позволит ему укрепить позиции.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, Александр Казаков
Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже достиг максимальных значений с начала августа. Соответствующие данные приведены в ряде открытых источников в сети. Согласно информации на 14.58 по московскому времени, стоимость евро отмечалась на уровне 87,23 рубля.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 18 августа, составляет 72,97 рубля. Европейская валюта подорожала почти на шесть копеек — 86,47 рубля.
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» отметил, что текущая неделя станет весьма важной для рубля и позволит ему несколько укрепить свои позиции. По его мнению, возвращение покупателей в российскую валюту произойдет благодаря смягчению накала на рынках Турции и Белоруссии.
Аналитик выразил предположение, что стоимость евро упадет до 85 рублей, а цена американской валюты снизится до 72 рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва».
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