Стало известно время и место прощания с актером и режиссером Николаем Губенко

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Софья Зуева
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Церемония прощания с заслуженным деятелем культуры состоится 19 августа.

Стало известно время и место прощания с актером и режиссером Николаем Губенко

Фото: Duma.mos.ru

Прощание с известным актером и режиссером Николаем Губенко состоится в среду, сообщил на своей странице в Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Прощание с Николаем Николаевичем Губенко состоится в театре „Содружество актеров Таганки“ в среду, 19 августа, в 11.00. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище в 15.00», — сообщил политик.

Артиста похоронят на Кунцевском кладбище. Попрощаться с известным деятелем культуры можно будет в театре «Содружество актеров Таганки», где тот был руководителем.

Актер театра и кино, занимавший должность зампреда Мосгордумы, скончался в столице 16 августа из-за остановки сердца. На следующий день он должен был отмечать 79-летие. Николай Губенко долгое время болел, проблемы с сердцем спровоцировал ряд хронических недугов.

Актер сыграл в таких картинах как «Мне двадцать лет», «Они сражались за Родину», «Прошу слова» и многих других. Заслуженный артист основал театр «Содружество актеров Таганки» и внес неоценимый вклад в развитие культуры. В 2015 году был награжден Орденом Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее 5-tv сообщил о смерти Николая Губенко.

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