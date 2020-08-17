Лукашенко рассказал, в какой ситуации передаст свои полномочия

Александр Лукашенко допустил возможность передачи своих полномочий, но только после изменения конституции страны. Об этом президент Белоруссии заявил, выступая перед рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Он подчеркнул, что под давлением со своего поста не уйдет.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Белорусский президент сказал, что конечно рано или поздно покинет свой пост, но произойдет это, по его словам, «через год или через два», а если конституцию отдать «непонятно кому», будет беда.

Лукашенко также прокомментировал слова одного из работников МЗКТ о необходимости сменяемости власти.

«Если президент будет у вас посменно работать, труба вам», — заявил белорусский лидер, согласившись при этом, что диалог должен быть.

В заключение Лукашенко призвал рабочих «не губить предприятие» и выходить на работу.

«А эти заблудшие через месяц поймут, что они натворили», — сказал он, имея в виду протестующих на улицах уже неделю белорусов, не согласных с официальными результатами выборов.

Ранее 5-tv.ru, сообщал, что на МЗКТ Александра Лукашенко встретили криками: «Уходи!» Президент Белоруссии объявил собравшимся, что никаких перевыборов в стране не будет.