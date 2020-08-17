Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Известного юмориста обследуют в одной из столичных клиник.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Известный юморист Михаил Галустян оказался в одной из столичных клиник. В медицинское учреждение артиста привез его водитель. Как стало известно 5-tv.ru, Михаилу тяжело дышать. Сейчас его обследуют медики.
По предварительной информации, у Галустяна диагностирована нестабильная стенокардия — период ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений. Артисту предложили госпитализацию, но он отказался и покинул медицинское учреждение.
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