Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать

Известный юморист Михаил Галустян оказался в одной из столичных клиник. В медицинское учреждение артиста привез его водитель. Как стало известно 5-tv.ru, Михаилу тяжело дышать. Сейчас его обследуют медики.

По предварительной информации, у Галустяна диагностирована нестабильная стенокардия — период ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений. Артисту предложили госпитализацию, но он отказался и покинул медицинское учреждение.