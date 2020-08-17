Окончательная точка в загадочном деле группы Игоря Дятлова — не поставлена. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Глава ведомства вынес предупреждение о неполном служебном соответствии Андрею Курьякову.

Ранее замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе созвал пресс-конференцию и заявил, что советские туристы якобы погибли от схода лавины. Однако выяснилось, что это лишь личная точка зрения Курьякова и брифинг он организовал, для защиты своей же диссертации.

Таким образом, вопрос, что же произошло зимой 59 года в горах Урала и, каким образом погибли туристы на перевале — остается открытым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа официальная причина гибели группы Дятлова.