Сенатор рассказал, в каком случае будут проведены августовские выплаты на детей от 3 до 16 лет

Госдума РФ предложила правительству в третий раз произвести выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, в том числе, чтобы родители могли собрать их в школу. Об этом, в частности, сообщила член Комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подобные выплаты были введены президентом Владимиром Путиным в условиях пандемии и уже реализованы дважды — в июне и июле 2020 года.

О том, при каких условиях существует вероятность третьей волны выплат, рассказал 5-tv.ru первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его словам, подобные предложения Госдумы, которые действительно могли бы помочь родителям отправить детей в школу, идут во благо. Однако они, подчеркнул Рязанский, должны сопровождаться реальными финансовыми возможностями.

«К большому сожалению, мы сейчас не можем принять законодательных решений по этому поводу, чтобы выделить деньги в федеральном бюджете. Для этого требуется соответствующее решение правительства. Такой проект должен быть рассмотрен правительством: поддержан, не поддержан. Но там должны быть подсчеты: сколько для этого потребуется ресурсов», — сказал сенатор.

Рязанский заявил, что предыдущие две выплаты обошлись государству в 18 миллиардов рублей, а на августовские потребуется около десяти миллиардов. Он также сообщил, что подобные решения принимает правительство и президент. По его словам, если глава государства примет положительное решение в вопросе о выплатах, то семьи будут обеспечены пособиями за счет ресурсов, которыми обладает правительство.

«До тех пор пока эти добрые пожелания не оформлены в качестве решения исполнительной власти, все это благие пожелания, к большому сожалению», — пояснил Рязанский.

Он также напомнил, что это не первое предложение законодательного органа власти, но для его выполнения необходимы четкие директивы по финансированию, которых пока нет.

По заявлению Валерия Рязанского, члены Совета Федерации готовы поддержать соответствующую инициативу Госдумы, направленную на поддержку россиян в это непростое время. По его словам, речь идет именно о дополнительной помощи гражданам, которая реализуется помимо плановых выплат, которые уже выполняются.

Тем не менее, заявил политик, такая инициатива в любом случае должна быть подкреплена соответствующим решением исполнительных органов власти по части финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ пообещало продлить стимулирующие выплаты медикам.