Директора белорусского телеканала уволили за видео с насилием на митингах

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Молодцова Анна
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Участники собрания акционеров Жодинского телеканала приняли решение прекратить его вещание и закрыть все соцсети.

Директора белорусского телеканала уволили за видео с насилием на митингах

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Директора Жодинского телеканала Эльшада Акберова отстранили от должности после показа в эфире видео с насильственным разгоном протестующих в ходе митингов в Белоруссии. Помимо этого, еще одной причиной увольнения Акберова стал показ записей с мнениями иностранных политологов о ситуации в республике.

Как сообщает «Интерфакс», по данному поводу было проведено собрание в составе двух человек, которые владеют уставным фондом ООО «Телевизионный Жодинский телеканал». Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также закрыть телеканал и все его аккаунты в соцсетях, говорится в протоколе общего собрания акционеров.

Ранее 5-tv.ru писал о массовых увольнениях телеведущих с государственных белорусских каналов из-за протестов. По их словам, они больше не могут «развлекать» телезрителей, зная, что страну раздирают беспорядки. О своем увольнении заявил также директор минского Академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, поддержавший протесты. Поводом к несанкционированным митингам стали итоги президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, безусловным лидером оказался Александр Лукашенко с более 80% набранных голосов.

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