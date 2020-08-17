Сотни протестующих собрались у СИЗО в Минске — видео

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Нюра Незванова
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Участники митинга требуют отпустить задержанных на акциях после выборов президента Белоруссии.

Фото, видео: Telegram @TUT BY, @mbkhmedia

Сотни протестующих находятся у следственного изолятора, который расположен на улице Окрестина в столице Белоруссии. Требования людей звучат такие же, как и днем ранее — они выступают за освобождение всех задержанных во время демонстраций, которые проходили после выборов лидера республики. Собравшиеся скандируют: «Выпускай».

17 августа к протестующим присоединились рабочие бастующих предприятий. Колонна направилась к зданию СИЗО с площади Независимости в 19.00 по местному времени.

Сообщается, что в настоящий момент протестующие потихоньку начинают расходиться по домам.

По данным Telegram-канала TUT BY, вместо Марии Колесниковой, которая входит в предвыборный штаб бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, к СИЗО приехала представитель штаба Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. За его главного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Сразу после оглашения предварительных итогов начались акции протеста, которые переросли в стычки с силовиками. Чуть позже к митингующим присоединились работники забастовавших предприятий.

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