Опасности «тихой охоты»: сотни россиян попадают в больницы из-за отравления грибами

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То, что грибов в этом году много, почувствовали на себе и поисковые отряды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul, 5-tv.ru

В России начался грибной сезон. Любители «тихой охоты» в эти дни спешат в лес, а вот медики готовятся к приему пациентов. С началом сезона в больницы попадают сотни россиян с отравлениями.

Но больше всего работы у спасателей. Уходя в лес, не каждый находит дорогу обратно.

Максим Облендер о том, что поможет неопытным грибникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилась карта с лучшими грибными местами в Подмосковье.

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