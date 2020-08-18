Установка памятника «лесным братьям» в Таллине вызвала осуждение в посольстве РФ

Посольство России в Эстонии осудило установку памятника главарю одной из банд «лесных братьев».

Это националистическое вооруженное движение, которое 70 лет назад держало в страхе жителей республики. Участники группировки вели борьбу против советской власти, уничтожая при этом мирное население.

Только за два с половиной года «лесными братьями» в Эстонии с особой жестокостью было убито более полтысячи человек.

В нашем представительстве отметили, что не понимают, почему обычного уголовника в прибалтийской стране возводят в стан национальных героев, который якобы боролся за свободу. По мнению дипломатов, подобные «чествования» способны лишь внести раскол в эстонское общество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что архив о пособниках нацистов рассекретили в Калининграде.