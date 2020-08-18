Установка памятника «лесным братьям» в Таллине вызвала осуждение в посольстве РФ
Участники банды, которым в Эстонии возводят монументы, 70 лет назад боролись с советской властью и уничтожали мирное население.
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Фото, видео: Facebook / Saaremaa Muinsuskaitse Selts; 5-tv.ru
Посольство России в Эстонии осудило установку памятника главарю одной из банд «лесных братьев».
Это националистическое вооруженное движение, которое 70 лет назад держало в страхе жителей республики. Участники группировки вели борьбу против советской власти, уничтожая при этом мирное население.
Только за два с половиной года «лесными братьями» в Эстонии с особой жестокостью было убито более полтысячи человек.
В нашем представительстве отметили, что не понимают, почему обычного уголовника в прибалтийской стране возводят в стан национальных героев, который якобы боролся за свободу. По мнению дипломатов, подобные «чествования» способны лишь внести раскол в эстонское общество.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что архив о пособниках нацистов рассекретили в Калининграде.
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