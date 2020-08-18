Установка памятника «лесным братьям» в Таллине вызвала осуждение в посольстве РФ

Эфирная новость 11

Участники банды, которым в Эстонии возводят монументы, 70 лет назад боролись с советской властью и уничтожали мирное население.

Фото, видео: Facebook / Saaremaa Muinsuskaitse Selts; 5-tv.ru

Посольство России в Эстонии осудило установку памятника главарю одной из банд «лесных братьев».

Это националистическое вооруженное движение, которое 70 лет назад держало в страхе жителей республики. Участники группировки вели борьбу против советской власти, уничтожая при этом мирное население.

Только за два с половиной года «лесными братьями» в Эстонии с особой жестокостью было убито более полтысячи человек.

В нашем представительстве отметили, что не понимают, почему обычного уголовника в прибалтийской стране возводят в стан национальных героев, который якобы боролся за свободу. По мнению дипломатов, подобные «чествования» способны лишь внести раскол в эстонское общество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что архив о пособниках нацистов рассекретили в Калининграде.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:09
Поиск компромисса: Лукашенко согласен провести новые выборы, но не сразу
10:09
Загитова распрощалась со школой и готова стать акулой пера
10:00
Установка памятника «лесным братьям» в Таллине вызвала осуждение в посольстве РФ
9:51
«Я выживала»: Роза Сябитова вспомнила «нищенский» период своей жизни
9:42
Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
9:33
«Маленькая Италия»: что больше всего привлекает туристов в Выборге — видео

Сейчас читают

ТОП-5 звезд, изменявших женам с прислугой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок