Без срока давности: архив о пособниках нацистов рассекретили в Калининграде

Нацистские преступления — «без срока давности». Об этом еще раз напомнили в Ленинградской области, где подготовили к публикации архивные документы о зверствах захватчиков во время блокады и оккупации. Двести двадцать пять страниц беспристрастных свидетельств — отчеты о массовых казнях, документация концлагерей, свидетельства выживших.

В Управлении ФСБ по Калининградской области рассекретили свои архивы — о работе контрразведки в послевоенные годы. В Кенигсберге ведь остались не только пособники, а истинно преданные идеям нацизма.

Эти документы десятилетиями были под грифом секретно. Они хранят не героическую, не доблестную историю войны. Даже когда немцы были разбиты, в нашей стране оставались те, кто продолжал убивать и грабить мирных жителей, детей и стариков. Об этих преступлениях стало известно благодаря рассекреченным архивам тогда еще министерства госбезопасности по Калининградской области. Региона, который вошел в состав СССР по итогам второй мировой.

«Что такое Калининградская область? Это часть восточной Пруссии — это абсолютно враждебная России была здесь территория и люди. Когда мы вошли сюда — понятно, что нас не встречали „хлебом-солью“. Мы были врагами», — рассказывает председатель совета ветеранов управления ФСБ РФ по Калининградской области Сергей Захаров.

Как выглядел ефрейтор вооруженных сил третьего рейха Зенф мы никогда не узнаем. По рассекреченным документам стало известно, что в 1945-м он не сдался в плен, а бежал к «лесным братьям» в литовские леса. И вместе с этими головорезами уничтожал людей. Просто за малейшее проявление симпатии к советской власти. Известны случаи, когда «лесные братья» убивали даже детей, собиравших в лесу ягоды, за то, что те носили красный галстук.

«Принимал участие в вооруженных налетах на советские учреждения, терроризировали местное население, совершали вооруженные грабеж, при этом учиняли зверства над советскими активистами», — говорится в документе.

Кем был человек по фамилии Медведев до войны — неизвестно. В 1942-м он добровольно стал полицаем, сжигал деревни и закапывал в землю еще живых людей. Был арестован уже в 1947-м, в той же Калининградской области, и расстрелян за преступление, читать о котором без содрогания невозможно.

«Весной 1943 года Медведев принимал участие в массовом аресте и расстреле советских граждан в деревне Борково. Всего было арестовано 500 человек и расстреляно 100 человек. Трупы расстрелянных были сожжены в сарае», — гласит документ.

Каждая страница в этой папке — документальная летопись бесчеловечности. Оправдать такие поступки невозможно. Пытки престарелых родителей партизан до смерти, грабеж мирного населения в пользу немцев все это на счету предателя по фамилии Зайцев.

«Зайцев за время работы полицейским принимал активное участие в облавах на партизан, а также по заданию немецкой комендатуры неоднократно пытался проникнуть в расположение партизанских отрядов с целью предательства», — гласит архив.

Впрочем, есть в этой папке и другие истории. Такие, как официантки Анны Фальке, которая во время войны, работая в одном из ресторанов Кенигсберга, добровольно помогала Гестапо находить антифашистов среди немецкого населения.

И кажется, она никого не убила и не застрелила — но значит ли это, что преступление этой женщины менее чудовищное, чем зверства карательных отрядов, собранных из уроженцев Прибалтики?! И эти преступники у себя на родине — уже давно признаны героями

«У них идет героизация СС и вообще структур третьего рейха преступных как СС. Но эта героизация — это недопутисмо. Они совершали преступления», — поясняет историк спецслужб Юрий Ржевцев.

Сотни тысяч советских граждан служили Германии — в основном из Прибалтики, западной Украины…Многим из них, к слову, удалось избежать ответственности. Они прятались, меняли документы, бежали на Запад.

«Безусловно, везде, куда приходили немецкие оккупанты во время войны, были люди, которые хотели больше или меньше с ней сотрудничать. Появлялись люди, которые с ними сотрудничали, то ли по нелюбви к советской власти, то ли по меркантильным соображениям», — рассказывает историк Яков Евглевский.

Каждый преступник из этой папки не ушел от наказания. Пусть не сразу после войны, но пособники фашистов были найдены, и преданы суду. Почти все приговорены к расстрелу. Эти документы еще предстоит внимательно изучить историкам. В региональном управлении ФСБ по Калининградской области сейчас рассекречивают дополнительные архивы.