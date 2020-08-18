Президент Португалии бросился на помощь тонущим в океане женщинам — видео
После этого происшествия рейтинг 71-летнего лидера страны резко взлетел.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Рейтинг президента Португалии резко взлетел после того как он спас двух женщин, которые едва не утонули в океане.
Инцидент произошел на юге страны в курортной зоне Алгарве. Две дамы перевернулись на каноэ, стали захлебываться.
71-летний Марселу Ребелу де Соуза первым увидел терпящих бедствие и поспешил прийти на помощь. Позже подоспели и очевидцы. Они и смогли вытащить людей на берег. Пострадавшие и другие отдыхающие затем еще долго благодарили президента на берегу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина в последнюю секунду спас пенсионерку от мчащегося поезда.
Читайте также
82%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?