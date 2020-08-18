Президент Португалии бросился на помощь тонущим в океане женщинам — видео

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После этого происшествия рейтинг 71-летнего лидера страны резко взлетел.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Рейтинг президента Португалии резко взлетел после того как он спас двух женщин, которые едва не утонули в океане.

Инцидент произошел на юге страны в курортной зоне Алгарве. Две дамы перевернулись на каноэ, стали захлебываться.

71-летний Марселу Ребелу де Соуза первым увидел терпящих бедствие и поспешил прийти на помощь. Позже подоспели и очевидцы. Они и смогли вытащить людей на берег. Пострадавшие и другие отдыхающие затем еще долго благодарили президента на берегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина в последнюю секунду спас пенсионерку от мчащегося поезда.

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