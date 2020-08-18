В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений

Члены комитета Сената США по вопросам политики Республиканской партии отметили отставание от России и Китая в сфере модернизации ядерного арсенала. Представители высшей палаты Конгресса Соединенных Штатов указали, что Москва и Пекин заняты активной реализацией программы расширения соответствующих видов вооружений.

«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — цитирует документ RT.

Несмотря на это, в Сенате заявили, что Вашингтон также проводит аналогичную работу в отношении своей ядерной триады и уделяет внимание поддержанию ее в состоянии боеготовности. Данные меры, по словам представителей высшей палаты Конгресса, представляют решающее значение для национальной безопасности США.

На модернизацию ядерного арсенала в 2020 году в Соединенных Штатах было выделено более 12 миллиардов долларов. В 2021 году в Конгрессе намерены увеличить финансирование Национального управления по ядерной безопасности до 15 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут заключить новое ядерное соглашение сначала с РФ.