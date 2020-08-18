В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений
Представители Сената указали, что Москва и Пекин активно заняты реализацией программы расширения арсеналов.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
Фото, видео: ТАСС / Stefani Reynolds, Терещенко Михаил; www.globallookpress.com / ©, CNPA/dMedia, West Coast Surfer; Известия / Дмитрий Коротаев
Члены комитета Сената США по вопросам политики Республиканской партии отметили отставание от России и Китая в сфере модернизации ядерного арсенала. Представители высшей палаты Конгресса Соединенных Штатов указали, что Москва и Пекин заняты активной реализацией программы расширения соответствующих видов вооружений.
«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — цитирует документ RT.
Несмотря на это, в Сенате заявили, что Вашингтон также проводит аналогичную работу в отношении своей ядерной триады и уделяет внимание поддержанию ее в состоянии боеготовности. Данные меры, по словам представителей высшей палаты Конгресса, представляют решающее значение для национальной безопасности США.
На модернизацию ядерного арсенала в 2020 году в Соединенных Штатах было выделено более 12 миллиардов долларов. В 2021 году в Конгрессе намерены увеличить финансирование Национального управления по ядерной безопасности до 15 миллиардов долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут заключить новое ядерное соглашение сначала с РФ.
Читайте также
82%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?